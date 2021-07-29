Видео: перепутала педали и въехала на внедорожнике на мотороллер

Если заставить героиню этого видео повторить свой трюк еще раз на бис, то она не сумеет, наверное, даже после сотни попыток. Потому что и впрямь это непросто: наехать, сдавая задом на туктук (грузопассажирский трехколесный мотороллер, популярный в Восточной Азии транспорт), да так, чтобы поставить свой автомобиль на дыбы. Чудо, что никто не погиб.

Инцидент произошел в китайском городе Чанша (провинция Хунань) и виновата, по предварительным данным местной полиции, женщина-водитель, не справившаяся с управлением. Пока муж укладывал в салон багаж, спешившая куда-то дама нажала на газ, не переключившись предварительно с задней скорости на переднюю. Ударив незакрытой дверью опешившего супруга, она рванула на проезжую часть, где навстречу ей медленно ехал туктук.

На него растерявшаяся дама легко наехала и тут, видимо, совсем перестала соображать. Вместо тормоза она еще сильнее нажала на педаль газа, пока ее внедорожник не заехал всем кузовом на искореженный мотороллер и не докатился таким образом до стоящего на обочине гаража. Только там женщина пришла в себя и убрала ногу с педали газа.

Теперь ей, как минимум, предстоит заново пройти курс обучения в автошколе, если конечно, здоровья владельца туктука не ухудшится. При первичном осмотре у него были диагностированы травмы средней тяжести.