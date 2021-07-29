Впервые обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства

Международная команда астрофизиков провела наблюдения за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой, и впервые в истории сумела зафиксировать свет, исходящий с ее "обратной" стороны.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда во главе с астрофизиком из Стэнфордского университета Дэном Уилкинсом изучила лучи, исходящие из центра галактики, расположенной на расстоянии 800 миллионов световых лет от Земли.

В результате была выявлена заинтриговавшая ученых закономерность. Сначала телескопы зафиксировали серию ярких рентгеновских вспышек, которые не являются беспрецедентными. Однако затем неожиданно были пойманы дополнительные рентгеновские сигналы, которые заметно отличались от предыдущих ярких вспышек. В частности, они были короче, пришли с "опозданием" и имели разные "цвета".

Астрофизики детально изучили их и пришли к выводу, что они столкнулись с так называемым световым эхо. Иными словами, были пойманы рентгеновские лучи с "обратной", если наблюдать с Земли, стороны черной дыры. Это явление не укладывается в мерки нашего сегодняшнего понимания природы черных дыр, однако при этом оно отлично вписывается в сценарий, предсказанный общей теорией относительности Эйнштейна, но до сих пор практически не подтвержденный.

"Любой свет, который попадает в эту черную дыру, не покидает ее, - говорит Уилкинс. - Поэтому мы не должны видеть то, что находится за черной дырой. Однако существует необычная характеристика, которая делает такое наблюдение возможным. Причина, по которой мы это увидели, заключается в том, что данная черная дыра искривляет пространство, искривляет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля".

Интересно, что изначально астрофизики планировали просто получить дополнительную информацию о такой загадочной характеристике некоторых черных дыр, как корона. Считается, что попадающий в сверхмассивную черную дыру материал подпитывает самые яркие и непрерывные источники света во Вселенной.

При этом вокруг черной дыры образуется своего рода корона. Этот свет является рентгеновским излучением, анализируя которое, ученые получают характеристики каждой конкретной черной дыры.

В данном случае ученые намеревались установить происхождение ярких вспышек, но им удалось поймать и серию более мелких вспышек. Результаты команда перепроверила не раз и в итоге пришла к выводу, что мелкие вспышки - это такие же яркие рентгеновские вспышки, только отраженные от задней части короны. По сути, представленное исследование - это буквально первый взгляд с Земли на дальнюю сторону черной дыры.

"Пятьдесят лет назад, когда астрофизики только начинали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас могут появиться методы, чтобы наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии", - резюмирует соавтор исследования Роджер Блэндфорд.