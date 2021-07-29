Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса

Онкопациенты находятся в зоне особого риска, поэтому им рекомендуется как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса, сказал специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации для больных раком, и на основе этих рекомендаций врач принимает решение о возможности вакцинации. "Если человек находится в состоянии ремиссии, мы можем принять решение о вакцинации. С каждым пациентом общается врач и в индивидуальном порядке принимает решение", - цитирует врача РИА Новости.

Тяжельников пояснил, что пациенты с онкологическими заболеваниями, как и имеющие другие хронические болезни, находятся в группе особого иска - это, в частности, касается вероятности развития тяжелого течения коронавируса. Поэтому таким пациентам рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее.

На прошлой неделе Минздрав обновил рекомендации по вакцинации, уточнив как следует прививать беременных женщин и онкопациентов. Также были отмечены противопоказания для разных препаратов.