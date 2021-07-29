Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса

Для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови. Бустерная прививка - это как раз способ повысить уровень антител в организме, рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По ее словам, ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Механизм тот же, что и с вакцинацией: бустерная доза вакцины действует сходным образом, соответственно, и противопоказания к ревакцинации идентичны противопоказаниям к вакцинации, рассказала Ткаченко агентству "Прайм".

Эксперт напомнила, что противопоказаниями являются: тяжелая форма аллергии на компоненты вакцины от коронавируса, либо тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную прививку, возраст до 18 лет и период кормления грудью у женщин. Временные противопоказания - ОРВИ и обострения хронических заболеваний.

Если не делать ревакцинацию, то вероятность заболеть коронавирусом увеличивается на 5-10% каждый месяц. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава, новую прививку необходимо делать спустя полгода после болезни или первой вакцинации. Такой порядок рекомендуется до тех пор, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. После этого иммунизация будет проводиться реже - каждые 12 месяцев.