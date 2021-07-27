Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода

Если не делать ревакцинацию, то вероятность заболеть коронавирусом увеличивается на 5-10% каждый месяц, заявил во вторник в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Он напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава, новую прививку необходимо делать спустя полгода после болезни или первой вакцинации. Такой порядок рекомендуется до тех пор, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Для этого 60% граждан должны быть защищены антителами.

После достижения коллективного иммунитета иммунизация будет проводиться реже - каждые 12 месяцев.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус мутирует и каждые новые штаммы становятся более заразными и устойчивыми к антителам. Чтобы остановить его циркуляцию, нужно не дать вирусу возможность размножаться, тогда он прекратит и мутировать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса и уж точно защищает от тех, которые сегодня циркулируют на территории нашей страны.