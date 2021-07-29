Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет

Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет, сообщает телеканал CBS.

По данным сейсмологов, это самое сильное землетрясение с 1965 года. В марте 1964 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 9,2.

Эпицентр был расположен в 106 км юго-восточнее населенного пункта Перривил. Спустя некоторое время у побережья Аляски был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 42,2 км.

Сейсмологи объявили угрозу цунами. Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступало.