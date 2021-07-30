Американец 14 лет ждал, когда ему продадут автомобиль

Американец Джон Саймонс в 2007 году оставил под стеклом автомобиля Pontiac записку с предложением продать ему автомобиль - и через 14 лет на эту записку отреагировали.

Необычную историю портал Motor1.com описывает так. Саймонс с детства фанатеет от автомобилей Pontiac - еще с 1992 года, когда его дед купил себе новый Boneville, который впоследствии стал первой машиной самого Джона.

В сентябре 2007-го 20-летний Саймонс случайно увидел на парковке в Элленсбурге, штат Вашингтон, другой хорошо сохранившийся Pontiac - 6000 SE начала 90-х в редкой полноприводной версии. Машина ему настолько запала в душу, что Джон написал записку неизвестному владельцу, в которой выразил восхищение автомобилем и оставил свой e-mail на случай, если тот решит продать машину.

"Прекрасный Pontiac 6000 AWD, очень редкая машина! У меня у самого есть Boneville, но если вы захотите продать свою машину - свяжитесь со мной!" - черкнул на бумажке Саймонс и положил ее под дворник.

Но с ним никто не связался - Джон давным-давно забыл про этот случай, пока недавно, в 2021 году, не увидел в своем e-mail письмо от владельцев этого самого Pontiac 6000 SE. В сообщении говорилось, что владелец машины, его звали Дин Росс, умер в возрасте 97 лет, она по наследству перешла сыну и внуку, которые хотели бы ее продать - и увидели случайно в бардачке записку от Саймонса.

Pontiac 6000 SE и Джон Саймонс (крайний справа). Фото: www.motor1.com

Парень не раздумывая согласился выкупить автомобиль. Он предполагает, что возможно записка в 2007-м растрогала владельца "Понтиака" - и он не выбросил ее, а сохранил. Далее бумажку удачно нашли наследники, которым автомобиль уже не был нужен.

Как ни странно, Pontiac 6000 SE до сих пор находится в превосходном состоянии, машина выпуска 1991 года за 30 лет проехала всего 107 000 миль (171 200 км) - и в итоге перешла из одних заботливых рук в другие. Саймонс говорит, что уже оформил автомобиль по категории раритетов и выезжает на нем по выходным, а все остальное время хранит в крытом, сухом и теплом гараже.

Pontiac 6000 производили с 1981 по 1991 год, базовая конфигурация модели предполагала переднеприводную компоновку, лишь небольшая часть таких машин оснащалась полным приводом. Pontiac 6000 называют одной из последних моделей с кузовом в классическом американском угловатом стиле. Это автомобиль среднего класса, он оснащался четырех- и шестицилиндровыми моторами.