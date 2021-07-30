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30 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 30 июля 2021 года № 144-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 30 июля 2021 г.
Опубликован 30 июля 2021 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 13.07.2021 № 129-р) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"на проведение агитационных публичных мероприятий в форме собраний на открытом воздухе с одновременным очным присутствием граждан в количестве не более 10 человек и пикетирований, проводимых одним участником, при условии соблюдения социальной дистанции и обеспечения выполнения Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19.09.2021, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. по согласованию с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Памфиловой Э.А., 08.07.2021.";

2) пункт 11 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"11. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 23.00 (в иное время только навынос).

Действие настоящего пункта не распространяется на организации общественного питания:

являющиеся объектами дорожного сервиса и расположенные вне границ населенных пунктов;

осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения при условии предоставления услуг питания только для проживающих;

закрытого типа.".

В.А.Орлов



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