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30.07.2021 00:50
Рубрика: В мире

Байден поручил Пентагону разработать план обязательной вакцинации военных

Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN
Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Президент США Джо Байден дал поручение Пентагону разработать план обязательной вакцинации для военнослужащих. Об этом американский лидер заявил в четверг, выступая в Белом доме с речью о новых шагах американской администрации в борьбе с пандемией COVID-19.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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По словам Байдена, он приказал министерству обороны изучить, как и когда оно добавит вакцинацию от COVID-19 в список прививок, которые должны делать военнослужащие, пишет ТАСС.

"Наши мужчины и женщины в военной форме, которые защищают эту страну от серьезных угроз, должны быть как можно лучше защищены от того, чтобы заразиться коронавирусом", - подчеркнул американский лидер. Он напомнил, что военные США служат в разных странах мира, включая те, где низкие темпы вакцинации, а коронавирус распространен.

Ранее Байден заявил о том, что в США пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку. Среди 10 тысяч тех, кто недавно умер от коронавируса, 9 950 не были вакцинированы, пояснил хозяин Белого дома. Он также не исключил, что скоро можно будет прививать от COVID-19 и детей младше 12 лет.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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