Байден представил агрессивный план вакцинации

Глава Белого дома пояснил, что федеральные работники и местные подрядчики должны будут подтвердить свой статус вакцинации. Те, кто этого не делает, должны носить маски на работе и проходить тестирование один или два раза в неделю. Сотрудники, которые не сообщают о полной вакцинации, также будут подпадать под ограничения на рабочие поездки и должны физически дистанцироваться от коллег и посетителей, сообщила американская администрация.
Президент США также дал указание правительству распространить аналогичные стандарты на всех федеральных подрядчиков, отмечая, что возвращение к "нормальному" режиму может быть ускорено работодателями, продвигающими иммунизацию сотрудников. Их, по словам Байдена, будут поощрять.
Байден также дал указание Пентагону определить, как и когда министерство обороны может добавить вакцинацию против COVID-19 в список обязательных прививок для военных. Министр обороны Ллойд Остин в этой связи проведет встречу с медицинскими специалистами министерства, а также с Объединенным комитетом начальников штабов, чтобы подготовить рекомендации, заявил в четверг вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.
Как отмечают эксперты, данный долгожданный указ может дать федеральным агентствам право по своему усмотрению требовать доказательства вакцинации среди сотрудников, особенно среди тех, кто работает в медицинских учреждениях или регулярно общается с американцами лично. Это один из самых "агрессивных" на сегодняшний день указов Белого дома по стимулированию использования прививок от COVID-19, подчеркивают аналитики. При этом в формулировке директивы отсутствует пункт, в соответствии с которой начальникам, возможно, придется верить своим сотрудникам на слово, в зависимости от того, где они работают.