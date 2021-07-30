Байден представил агрессивный план вакцинации

В четверг президент США Джо Байден издал директиву, которая потребует от почти двух миллионов федеральных служащих сообщить, вакцинировались ли они от коронавируса, либо проходить регулярное тестирование. "Если люди вакцинируются, уровень передачи вируса упадет до минимума", - сказал Байден. Напомним, что в США до сих пор не удалось вакцинировать 60 процентов взрослого населения - уровня, которого президент планировал добиться до Дня независимости, 4 июля.

Глава Белого дома пояснил, что федеральные работники и местные подрядчики должны будут подтвердить свой статус вакцинации. Те, кто этого не делает, должны носить маски на работе и проходить тестирование один или два раза в неделю. Сотрудники, которые не сообщают о полной вакцинации, также будут подпадать под ограничения на рабочие поездки и должны физически дистанцироваться от коллег и посетителей, сообщила американская администрация.

Президент США также дал указание правительству распространить аналогичные стандарты на всех федеральных подрядчиков, отмечая, что возвращение к "нормальному" режиму может быть ускорено работодателями, продвигающими иммунизацию сотрудников. Их, по словам Байдена, будут поощрять.

Байден также дал указание Пентагону определить, как и когда министерство обороны может добавить вакцинацию против COVID-19 в список обязательных прививок для военных. Министр обороны Ллойд Остин в этой связи проведет встречу с медицинскими специалистами министерства, а также с Объединенным комитетом начальников штабов, чтобы подготовить рекомендации, заявил в четверг вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.

Как отмечают эксперты, данный долгожданный указ может дать федеральным агентствам право по своему усмотрению требовать доказательства вакцинации среди сотрудников, особенно среди тех, кто работает в медицинских учреждениях или регулярно общается с американцами лично. Это один из самых "агрессивных" на сегодняшний день указов Белого дома по стимулированию использования прививок от COVID-19, подчеркивают аналитики. При этом в формулировке директивы отсутствует пункт, в соответствии с которой начальникам, возможно, придется верить своим сотрудникам на слово, в зависимости от того, где они работают.