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30.07.2021 14:41
Рубрика: Общество

Двигатели модуля "Наука" внештатно включились из-за сбоя в программе

Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил, почему на пристыкованном модуле "Наука" произошло спонтанное включение двигателей.

Фото: РИА Новости
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"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - сказал Соловьев, слова которого приводит РИА Новости.

Ситуация была быстро парирована с помощью двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17".

По словам Соловьева, сейчас МКС находится в штатной ориентации, все ее системы работают нормально.

Напомним, что 20-тонный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к модулю "Звезда" МКС 29 июля. После успешной стыковки двигатели "Науки" внепланово включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Позднее контроль над модулем удалось вернуть.

Общество Космос

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