Модуль "Наука" причалил к Международной космической станции

Новости

На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев 00:02
Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон 29.07.2021
Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей 29.07.2021
Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ 29.07.2021
Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии 29.07.2021
В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров 29.07.2021
Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 29.07.2021
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 29.07.2021
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 29.07.2021
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 29.07.2021
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 29.07.2021
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.07.2021
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 29.07.2021
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 29.07.2021
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 29.07.2021
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 29.07.2021
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 29.07.2021
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 29.07.2021
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 29.07.2021
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 29.07.2021
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 29.07.2021
Легойда назвал виртуальной церковь украинских раскольников 29.07.2021
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 29.07.2021
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 29.07.2021
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 29.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 22:30
Рубрика: Общество

Модуль "Наука" причалил к Международной космической станции

Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8522)
Есть касание! Есть сцепка! Вчера в 16 час 29 мин 06 сек по московскому времени лабораторный модуль "Наука" причалил к МКС. Миллионы людей могли это наблюдать в прямом эфире: "Роскосмос" вел прямую трансляцию. По данным телеметрии и докладам экипажа, бортовые системы станции и модуля функционируют в штатном режиме.
За стыковкой нового российского лабораторного модуля "Наука" с МКС в прямом эфире следили миллионы людей. Фото: Roscosmos За стыковкой нового российского лабораторного модуля "Наука" с МКС в прямом эфире следили миллионы людей. Фото: Roscosmos
За стыковкой нового российского лабораторного модуля "Наука" с МКС в прямом эфире следили миллионы людей. Фото: Roscosmos

Впервые за одиннадцать лет станция получила новый российский модуль. Его полет от стартовой площадки космодрома Байконур занял восемь дней. И это, к слову, довольно быстро: "Звезда" в 2000 году добиралась до космической станции две недели. Сказать, что волнение у специалистов зашкаливало - не сказать ничего. Эмоций и им, и ученым, и всем, кто следил за полетом "Науки", добавляла и появившаяся информация о том, что после старта возникли некоторые технические проблемы. Так, во время запуска "Науки" на орбиту гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил: Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в госкорпорации уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись. Были, как сообщали СМИ, и другие замечания. По словам Рогозина, госкомиссия все проанализирует и учтет при осеннем запуске узлового модуля.

Фото: Константин Завражин
На космодроме Восточный готовят место старта для многоразовой ракеты

Перед прибытием модуля впервые на МКС была проделана еще одна важная операция: ЦУП отстыковал и затопил в Тихом океане модуль "Пирс", освободив место причала для "Науки". Так, отработавший свое двадцать лет в составе космической станции сегмент стал первым, который "увели" от нее.

За сутки до стыковки нового модуля специалисты изучили опустевший стыковочный узел: не осталось ли там каких-либо механических помех для стыковки. Убедились - все чисто. Внеплановый выход в открытый космос космонавтов не потребовался.

Чтобы модуль полностью интегрировать в МКС, понадобится до десяти выходов в космос. Каждый - минимум по 6,5 часа

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет. Модуль оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы за бортом станции без участия космонавтов.

Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.

НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС

Через полтора-два часа после стыковки космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров должны были открыть люки в модуль. В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на "Науке". Во время первого выхода в открытый космос главной операцией будет подключение кабелей, обеспечивающих электропитание МЛМ.

По словам специалистов, чтобы модуль полностью интегрировать в МКС, понадобится до десяти выходов в космос, каждый - минимум по шесть с половиной часов. Работы предстоит много, и очень серьезной. Что ждут космонавты и ученые? Космонавт Новицкий выразил надежду, что работа на МКС после стыковки МЛМ "Наука" станет интереснее. После стыковки "Роскосмос" планирует провести новые эксперименты на МКС по самым различным направлениям.

8 дней добирался модуль до МКС

Продолжительность летных испытаний - двенадцать месяцев с момента пуска. В перспективе, как считают эксперты, "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с Международной космической станцией. "Мои поздравления!" - написал в Twitter и Илон Маск.

Тем временем

Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" - об этом написало РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей. Двигатели "Науки" удалось отключить. Диктор трансляции уточнил, что двигатели запустились в 19.45 мск - во время интеграции модуля в состав МКС. В пресс-службе "Роскосмоса" ситуацию объяснили работой с остатками топлива.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел