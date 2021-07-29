Модуль "Наука" причалил к Международной космической станции

Есть касание! Есть сцепка! Вчера в 16 час 29 мин 06 сек по московскому времени лабораторный модуль "Наука" причалил к МКС. Миллионы людей могли это наблюдать в прямом эфире: "Роскосмос" вел прямую трансляцию. По данным телеметрии и докладам экипажа, бортовые системы станции и модуля функционируют в штатном режиме.

Впервые за одиннадцать лет станция получила новый российский модуль. Его полет от стартовой площадки космодрома Байконур занял восемь дней. И это, к слову, довольно быстро: "Звезда" в 2000 году добиралась до космической станции две недели. Сказать, что волнение у специалистов зашкаливало - не сказать ничего. Эмоций и им, и ученым, и всем, кто следил за полетом "Науки", добавляла и появившаяся информация о том, что после старта возникли некоторые технические проблемы. Так, во время запуска "Науки" на орбиту гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил: Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в госкорпорации уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись. Были, как сообщали СМИ, и другие замечания. По словам Рогозина, госкомиссия все проанализирует и учтет при осеннем запуске узлового модуля.

Перед прибытием модуля впервые на МКС была проделана еще одна важная операция: ЦУП отстыковал и затопил в Тихом океане модуль "Пирс", освободив место причала для "Науки". Так, отработавший свое двадцать лет в составе космической станции сегмент стал первым, который "увели" от нее.

За сутки до стыковки нового модуля специалисты изучили опустевший стыковочный узел: не осталось ли там каких-либо механических помех для стыковки. Убедились - все чисто. Внеплановый выход в открытый космос космонавтов не потребовался.

Чтобы модуль полностью интегрировать в МКС, понадобится до десяти выходов в космос. Каждый - минимум по 6,5 часа

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет. Модуль оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы за бортом станции без участия космонавтов.

Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.

Через полтора-два часа после стыковки космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров должны были открыть люки в модуль. В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на "Науке". Во время первого выхода в открытый космос главной операцией будет подключение кабелей, обеспечивающих электропитание МЛМ.

По словам специалистов, чтобы модуль полностью интегрировать в МКС, понадобится до десяти выходов в космос, каждый - минимум по шесть с половиной часов. Работы предстоит много, и очень серьезной. Что ждут космонавты и ученые? Космонавт Новицкий выразил надежду, что работа на МКС после стыковки МЛМ "Наука" станет интереснее. После стыковки "Роскосмос" планирует провести новые эксперименты на МКС по самым различным направлениям.

8 дней добирался модуль до МКС

Продолжительность летных испытаний - двенадцать месяцев с момента пуска. В перспективе, как считают эксперты, "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с Международной космической станцией. "Мои поздравления!" - написал в Twitter и Илон Маск.

Тем временем

Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" - об этом написало РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей. Двигатели "Науки" удалось отключить. Диктор трансляции уточнил, что двигатели запустились в 19.45 мск - во время интеграции модуля в состав МКС. В пресс-службе "Роскосмоса" ситуацию объяснили работой с остатками топлива.