Эксперты назвали моторы, склонные к "масложору"

Современные двигатели внутреннего сгорания с системами наддува, непосредственным впрыском топлива, деактивацией части цилиндров при малой нагрузке, легкосплавными блоками поразительно эффективны, однако платой за высокую техническую сложность являются строгие требования к систематичности обслуживания, малый ресурс мотора и высокий угар масла.

Авторитетный потребительский вестник Consumer Report из США составил перечень двигателей легковых автомобилей, для которых угар масла особенно острая проблема.

По оценке издания, необходимость долива смазочного материала превращается в серьезную проблему, если в промежутки между регламентным обслуживанием владелец вынужден добавлять как минимум два литра масла. Все данные Consumer Reports предоставили сами автопроизводители. Стоит отметить, что с выработкой мотора проблема кратно усугубляется.

Итак, самый проблемный мотор по угару масла - это 4,4-литровая "восьмерка" N63 от BMW, установленная на трети всех выпущенных X5 с 2008 года. Для машин 8-10 лет долив более 2 литров масла каждые 10 000 км - рутина.

Чуть менее остро проблема стоит для владельцев Audi c 3,0-литровым компрессорным мотором TFSI VW EA837, устанавливаемый на все большие модели Audi от A4 до Q7. С проблемой высокого угара масла придется смириться также обладателям Subaru с 2,0- и 2,5-литровыми "оппозитниками", Volvo с рядными "шестерками" 3,0 л и 3,2 л и Volkswagen с мотором 1,4 TSI.

Напомним, повышенный угар масла приводит к ускорению износа цилиндро-поршневой группы моторов.