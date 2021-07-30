Эксперты обсудили, что делать с проверкой техсостояния автомобилей

Процедуру техосмотра необходимо упростить. Убрать из нее проверку тех узлов, агрегатов и условий, которые напрямую не влияют на безопасность дорожного движения. Пожалуй, это единственный постулат с которым были согласны все эксперты на круглом столе, посвященном проблемам техосмотра, который прошел в Общественной палате РФ.

С 22 августа проходить техосмотр для того, чтобы купить полис ОСАГО, не потребуется. Но с 1 марта следующего года вступает в силу штраф за отсутствие техосмотра. А значит, в феврале на пунктах ТО произойдет транспортный коллапс - они не справятся с огромным потоком желающих получить диагностическую карту. Описанием такой пессимистичной картины открыл круглый стол заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов. Он напомнил также, что Венская конвенция, которую ратифицировала Россия, предусматривает обязательный техосмотр грузовиков и автобусов. Что же касается легкового транспорта, не задействованного в перевозках, то в Конвенции это лишь рекомендательная норма. Поэтому отмена техосмотра такого транспорта не будет противоречить этому международному документу. Но есть опасения, что тогда некоторые страны могут начать применять свои меры против наших машин, например, заставлять наших автомобилистов проходить ТО при въезде в страну.

К слову, МВД предлагает не отменить техосмотр легковых автомобилей, а лишь сделать его добровольным.

Член Общественной палаты Владимир Винницкий заявил, что техосмотр вообще не несет никаких последствий. Кто-нибудь из тех, кто его проводит, понес ответственность за то, что автомобиль, прошедший техосмотр попал в аварию из-за неисправности? Нет. А поэтому это фикция. У нас в правилах дорожного движения сказано, что за техническое состояние автомобиля несет ответственность его владелец.

Выступавшие представители операторов ТО ссылались на цифры из статистики ГИБДД. Они утверждали, что с 2012 года, с которого, по сути, техосмотр не проводился, аварийность по причине неисправностей автомобилей выросла в 7,5 раз, а количество погибших в таких авариях в 4,3 раза. Впрочем, руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов немного сбил этот пафос, пояснив, что статистика ГИБДД не говорит о том, сколько ДТП произошло именно по причине неисправности автомобиля. Она говорит о том, сколько ДТП произошло с технически неисправным транспортом. То есть, неисправность - это сопутствующий фактор. Например, ехал наглухо затонированный автомобиль, а в него со встречной полосы вылетел другой автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Такая авария тоже попадет в эту статистику, потому что тонировка будет считаться неисправностью. Но это не значит, что причиной ДТП стала именно она.

К слову, председатель Гильдии технического осмотра при Торгово-промышленной палате Игорь Волчек продемонстрировал график роста смертности по причине неисправности транспорта, составленный по данным ГИБДД начиная с 2012 года. В нем есть один существенный скачок в 2016 году, в авариях с участием неисправного транспорта погибло на 440 человек больше, чем в 2015. Но объясняется это просто. Именно в 2016 году в карточке ДТП стали учитывать такой сопутствующий фактор, как неисправность транспорта. До этого в статистику попадали только те аварии, которые произошли именно по причине неисправности автомобиля.

Также Петр Шкуматов сообщил, что гораздо достовернее в этом плане статистика Российского союза автостраховщиков, а у них гораздо больший массив информации по ДТП, ведь в него попадают не только аварии с пострадавшими, но и те, где пострадали только автомобили. Так вот согласно данным РСА из-за технической неисправности в России происходит около 2 тысяч ДТП в год. А это 0,1 процента от всех ДТП. А если учесть, что начиная с 2012 года абсолютное большинство автовладельцев - более 80 процентов - диагностические карты покупают без прохождения ТО, никаких катастрофических последствий этого на дорогах не наблюдается. Значит ТО вполне можно сделать добровольным, как предложил глава Госавтоиснпекции МВД России Михаил Черников.

Интересное мнение высказал руководитель некоммерческого партнерства "Безопасность и транспорт", аттестованный эксперт ТЮФ Ярослав Васичков. Он отметил, что с самого начала реформы техосмотра никогда не ставилась цель сохранить жизни и здоровье граждан. Всегда говорилось, что реформа нужна, чтобы снизить коррупцию, убрать очереди, сделать ТО доступным. Также он отметил, что сейчас нет органа, который отвечает за политику в области техосмотра. Трудно чего-то добиться, если нет того, кто за это отвечает. Но главное, он предложил сократить количество проверок транспорта. Список из 90 пунктов по его словам можно сократить в полтора раза. Проверять надо только то, что напрямую влияет на безопасность. Например, тахограф влияет на соблюдение режима труда и отдыха водителя, но никак не влияет на безопасность автомобиля. Он также предложил ввести международную систему оценки: незначительные неисправности, значительные и опасные. Например, если не горит лампочка в фаре - это незначительная неисправность. В Европе техосмотр с ней будет пройден. А у нас автовладельца отправят ее менять и проходить ТО повторно.

С этими предложениями согласились все эксперты, участвовавшие в круглом столе.

Но это не решает проблемы нехватки пунктов ТО. Из-за чего, собственно Михаил Черников и предложил сделать эту процедуру для легкового транспорта добровольной. Как отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, сейчас в реестре числится 5650 пунктов ТО. У нас 46 миллионов транспортных средств должны получать диагностические карты. При пропускной способности 32 автомобиля в сутки, казалось бы, этих пунктов должно хватить. Но на практике из них только 353 обратились за проведением проверки на соответствие новым требованиям. А получили положительное заключение только 35. И куда 1 марта поедут граждане проходить ТО?

В том, чтобы сделать ТО добровольным, есть здравый смысл, считает Сергей Ефремов. Его можно сделать добровольно-принудительным. Пока иных способов решения проблемы с нехваткой пунктов ТО не видно.

На самом деле, точку во всех этих спорах должна поставить правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, в соответствии с поручением вице-премьера Марата Хуснуллина. Когда состоится заседание этой комиссии - пока неизвестно.