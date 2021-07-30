Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе

Еврокомиссия опубликовала руководство, которое обязывает европейские предприятия анализировать прочность новых дорог и объектов энергетики в условиях возможной глобальной катастрофе. Как сообщает Reuters, объекты, которые пройдут одобрение экспертов, смогут получить на дополнительную финансовую поддержку.

"В случае выявления значительных рисков разработчик должен изменить дизайн проекта, чтобы управлять ими и снижать их. Это может включать изменение конструкции физических активов, чтобы справиться с высокими температурами, или создание систем аварийного реагирования на наводнения", - сообщает агентство.

Кроме того, Еврокомиссия потребовала от компаний рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.

Документ был принят после разрушительного наводнения, обрушившегося в июле на Европу. Тогда циклон "Дирк" затопил некоторые регионы Европы.