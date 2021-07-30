Китайский электрокар загорелся спустя двое суток после краш-теста

В Китае провели независимый краш-тест электромобилей Arcfox αS и BYD Han с фронтальным смещением на скорости 64 км/ч. В тесте Arcfox αS показал себя чуть лучше, чем Han. Но последний через двое суток после испытаний загорелся, что вызвало скандал.

BYD Han оснащается самой безопасной аккумуляторной батареей Blade на основе ячеек LFP (литий-фосфат железа), которая якобы устойчива к возгоранию. В видео о краш-тесте отчётливо видно, как повреждённый электрокар внезапно загорается, чехол начинает надуваться и белый дым заполняет помещение полигона.

Как пишет Autoevolution, компания BYD объяснила самовозгорание модели Han неправильной охлаждающей жидкостью красного цвета в системе охлаждения тяговой батареи. С завода автопроизводитель заливает фиолетовый токонепроводящий антифриз.

Владельцы BYD Han в Китае после инцидента стали проверять цвет охлаждающей жидкости в их электромобилях. Оказалось, что залит красный антифриз.

В компании пока отказываются комментировать ситуацию с неправильной охлаждающей жидкостью в проданных Han. При этом представители марки считают независимый краш-тест флагманской модели необъективным. BYD также пригрозил подать в суд на СМИ за злонамеренное раздувание проблемы с возгоранием.