Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Китайский электрокар загорелся спустя двое суток после краш-теста

Текст: Валерий Карташов

В Китае провели независимый краш-тест электромобилей Arcfox αS и BYD Han с фронтальным смещением на скорости 64 км/ч. В тесте Arcfox αS показал себя чуть лучше, чем Han. Но последний через двое суток после испытаний загорелся, что вызвало скандал.

Фото: www.motor1.com
Американец 14 лет ждал, когда ему продадут автомобиль

BYD Han оснащается самой безопасной аккумуляторной батареей Blade на основе ячеек LFP (литий-фосфат железа), которая якобы устойчива к возгоранию. В видео о краш-тесте отчётливо видно, как повреждённый электрокар внезапно загорается, чехол начинает надуваться и белый дым заполняет помещение полигона.

Как пишет Autoevolution, компания BYD объяснила самовозгорание модели Han неправильной охлаждающей жидкостью красного цвета в системе охлаждения тяговой батареи. С завода автопроизводитель заливает фиолетовый токонепроводящий антифриз.

Владельцы BYD Han в Китае после инцидента стали проверять цвет охлаждающей жидкости в их электромобилях. Оказалось, что залит красный антифриз.

В компании пока отказываются комментировать ситуацию с неправильной охлаждающей жидкостью в проданных Han. При этом представители марки считают независимый краш-тест флагманской модели необъективным. BYD также пригрозил подать в суд на СМИ за злонамеренное раздувание проблемы с возгоранием.

Фото: скриншот с www.youtube.com