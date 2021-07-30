Космонавты не переходили на американский сегмент МКС из-за ситуации с "Наукой"

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров не переходили на американский сегмент МКС во время продувки трубопроводов модуля "Наука" от остатков топлива. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "КП".

"Американцы нам дружески предложили во время выполнения операций (с модулем "Наука" - ред​​​.) переместиться в американский сегмент, но доброй помощью мы решили не пользоваться, потому что у нас и так все нормально, штатно и безопасно", - рассказал глава Роскосмоса.

По словам специалистов, в пятницу на МКС начались операции по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием. Рассматривалась возможность перехода российских космонавтов на время продувки в американский сегмент.

Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.