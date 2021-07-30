Постановление правительства Магаданской области от 29 июля 2021 года № 583-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Новости

Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов 15:32
Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения 15:22
Барега из Эфиопии стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м 15:21
На Урале после гибели людей мусоровозы оснастят допоборудованием 15:11
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева 15:10
Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде 15:04
Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки 14:57
Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе 14:56
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования" 14:56
В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko 14:53
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером 14:50
Жителя Тюмени будут судить за контрабанду кокаина из Испании 14:49
26 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" баллотируются в Госдуму 14:42
Кабмин разработал законопроект о жилье для сотрудников органов внутренних дел 14:42
Двигатели модуля "Наука" внештатно включились из-за сбоя в программе 14:41
Исследование: Большинство россиян собираются учиться дальше после вуза 14:36
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России 14:28
Android-приложениям запретили собирать информацию о пользователях 14:27
Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество 14:27
Правительство выделит свыше 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму 14:22
Минсельхоз установил новые экспортные пошлины на зерно 14:22
На Урале завели дело на мать утонувшего в ванне ребенка 14:15
Мишустин: Технически все готово, чтобы начать школьные выплаты со 2 августа 14:14
Песков: Путину не докладывали о драке в Крыму, это частный случай 14:05
Роман Романенко: "Наука" откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 июля 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 29 июля 2021 года № 583-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, заменив в пункте 2 слова "31 июля 2021 года" словами "31 августа 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией