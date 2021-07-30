Marvel почтит память Чедвика Боузмана сценой с Говардом-уткой

Не самый тривиальный способ почтить память умершего в прошлом году Чедвика Боузмана избрали в студии Marvel.

В грядущем мультсериале "Что, если...?" его герою Т'Чалле, которого он успел озвучить, предстоит встретится с Говардом-уткой - персонажем с очень непростой, но меметичной судьбой.

Как рассказал Сет Грин, штатный голос антропоморфного селезня в MCU, их совместная сцена получилась действительно крутой.

Фильм "Говард-утка" 1986 года, продюсируемый Джорджем Лукасом, часто называют одним из самых масштабных провалов в истории кинематографа, 1 августа ленте исполняется 35 лет. В киновселенной Marvel из небытия пародийную птицу достал Джеймс Ганн, добавив в сцену после титров первых "Стражей Галактики". В дальнейшем Говард появился еще в нескольких эпизодах и даже участвовал в финальной битве с Таносом.

В анимационном проекте "Что, если...?" озвучивать утку снова будет Сет Грин, своего персонажа он характеризует следующим образом: "Он панк-рок-нуар детектив, по крайней мере, я его играю именно так".

Первый эпизод мультсериала выйдет 11 августа на Disney+. В Сети появился новый ролик проекта.