Минтруд предложил изменить порядок взаимодействия с безработными

Минтруд подготовил проект постановления о порядке регистрации безработных. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов и находится на стадии общественного обсуждения.

Предполагается, что граждане смогут подавать заявления о предоставлении помощи в поиске работы на платформе "Работа в России", а также в органах служб занятости. Потоки обратившихся будут разделять в зависимости от того, мотивированы они к трудоустройству или нет, что, как отмечается, поможет перейти от формального поиска работы к индивидуальному взаимодействию с обратившимися.

Новый порядок регистрации безработных в некоторых регионах начнет действовать с момента вступления постановления в силу. С 1 января 2022 года планируется распространить его на все субъекты, кроме Москвы, а в столице ввести с 1 января 2023 года.

Как ранее рассказали в Минтруда, с начала года в России существенно снизился уровень безработицы. В июне безработица составила 4,8%, тогда как в январе она была на уровне 5,8%.