Названы основные симптомы затяжного коронавируса

Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, рассказала представитель организации Джанет Диас.

Она пояснила, что у пациентов с постковидным состоянием, или, как его еще называют, затяжным коронавирусом, наблюдаются различные симптомы, которые могут сохраняться 3-9 месяцев. Среди них есть три самых распространенных. "Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния... включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "мозговым туманом", а также усталость", - цитирует выступление Диас РИА Новости.

Как отметила специалист, специального лечения такого состояния пока нет, и даже причины, почему оно наступает, остаются неясными. Тем не менее, при наличии постковидного синдрома требуется помощь специалистов.

Ученые давно заметили, что коронавирус может приобретать черты хронического заболевания. Как показывают исследования, после того, как проходят острые симптомы и тест показывает отрицательный результат, у некоторых пациентов остается ряд симптомов, которые могут сохраняться месяцами.

Ранее российский эпидемиолог рассказал, что дети тоже подвержены осложнениям после коронавируса. Примерно у 30% переболевших могут наблюдаться различные проблемы со здоровьем.