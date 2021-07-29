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29.07.2021 04:17
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре перечислили осложнения после COVID-19 у детей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в 30 процентах случаев у детей, переболевших коронавирусом, могут развиться постковидные осложнения. Чаще всего страдают сердце, почки, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. В группе риска - несовершеннолетние с лишним весом.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Больше всего инфицированных SARS-CoV-2 среди подростков в возрасте 14-17 лет. Они более мобильны и социально активны. А вот маленькие дети сейчас более разобщены, поэтому и заболеваемость среди них меньше, объяснил Горелов в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что COVID-19 у детей чаще всего протекает в легкой форме. При этом реже встречается дыхательная недостаточность и снижение сатурации кислорода. В больницу попадали только те, у кого были сопутствующие хронические заболевания - бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, врожденные пороки сердца, легких.

В то же время врачи наблюдали у несовершеннолетних симптомы, нехарактерные для взрослых. Например, сыпь, в основном аллергическую в виде крапивницы. Нередко их болезнь протекала с диареей, иногда - рвотой. А вот температура тела редко была выше 38,5 градуса. У взрослых часто - от 39.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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