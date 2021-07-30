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30 июля 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 29 апреля 2021 года № 394 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 июля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 июля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2021 года включительно".

3) подпункт "и" пункта 1 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"и) деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях, за исключением детских комнат, расположенных в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях, расположенных в организациях, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19.

Под организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг, свободными (защищенными) от COVID-19, понимаются:

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории одного обособленного объекта оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников которых (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа;

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории нескольких обособленных объектов оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) одного или нескольких обособленных объектов оказания услуг которых вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу со 2 августа 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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