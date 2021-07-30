Песков: Лукашенко не обращался по поводу размещения российских войск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление белорусского лидера Александр Лукашенко о готовности разместить на территории страны российские войска, если от этого будет зависеть безопасность Союзного государства. Песков напомнил, что существует определенная процедура, и пока об этом говорить преждевременно.

Ранее глава республики обвинил Запад в попытках расшатать белорусское общество. По его словам, решение о переброске подразделений ВС РФ в Беларусь может быть принято незамедлительно. Однако пока необходимости в этом нет, добавил Лукашенко.

"Обращений на этот счет из Белоруссии не было, - заявил Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля на этот счет. - Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к другой".

Пресс-секретарь главы государства напомнил о том, что существует определенная процедура для таких действий и установленные законом полномочия.