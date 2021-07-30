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30.07.2021 12:47
Рубрика: Общество

Разработчики "ЭпиВакКороны" ответили на критику вакцины

Текст: Ирина Невинная
На сегодняшний день вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек, и мониторинг за привитыми позволяет сделать вывод о высоком профиле эффективности и безопасности вакцины, сообщил генеральный директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, выступая на церемонии запуска производства вакцины на предприятии "Герофарм" в подмосковном Оболенске.

Максютов считает необоснованными критические публикации и высказывания по поводу эффективности вакцины. Он сообщил, что результаты третьей фазы клинических исследований ученые "Вектора" опубликуют нынешней осенью. "Осенью, думаю, уже в сентябре, мы подадим на публикацию материалы по результатам третьей фазы клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал Максютов.

Фото: Андрей Ольферт/ РИА Новости
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Поясним, что по результатам третьей фазы, когда отслеживаются результаты вакцинации большой когорты пациентов, появляется возможность оценить эпидемиологическую эффективность вакцины - то есть ее способность защищать от заражения патогеном в "полевых" условиях в обычной жизни. Ранее группа испытателей "ЭпиВакКороны" обнародовала данные самостоятельно проведенных исследований, утверждая, что образующиеся в результате вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела не способны защитить от заражения.

Аналогичный эксперимент, проведенный "Вектором", показал противоположный результат - ученые утверждают, что вакцина хорошо защищает и от исходного штамма коронавируса, и от измененного варианта - индийского штамма "дельта".

На вопрос журналистов, нет ли необходимости в повторении эксперимента, чтобы снять обвинения, Максютов ответил отрицательно.

Он пояснил, что процедура регистрации вакцины подразумевает тотальную проверку ее эффективности и безопасности, и все необходимые мероприятия "Вектор" провел в полном объеме.

"Кроме того, есть результаты вакцинации уже более чем одного миллиона человек - после полного цикла из двух доз "ЭпиВакКороны" коронавирусом заражается чуть более 0,5%", - подчеркнул Максютов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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