Максютов: Коронавирусом заражается не более 0,5% привитых "ЭпиВакКороной"

"В гражданском обороте наша вакцина с октября 2020 года, широко применяется - с апреля, и на сегодняшний день полный цикл вакцинации прошли более миллиона граждан, - сообщил Ринат Максютов. - Мы с уверенностью утверждаем, что вакцина прекрасно показала себя в применении".
ГНЦ "Вектор" постоянно мониторит результаты вакцинации.
"Мы отмечаем лишь слабые побочные эффекты у небольшого числа пациентов - кратковременную болезненность в месте инъекции и повышение температуры до 37,5", - отметил Максютов.
Что касается эпидемиологической защиты - среди привитых, тех, кто прошел полный прививочный цикл, заболевает коронавирусной инфекцией чуть более 0,5%.
"То есть из каждых 200 человек, кто выбрал наш препарат для защиты себя и близких, заражается коронавирусом только 1 человек.
Причем мы говорим именно об индийском штамме "дельта", который более заразен по сравнению с исходным", - подчеркнул Максютов.