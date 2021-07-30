Максютов: Коронавирусом заражается не более 0,5% привитых "ЭпиВакКороной"

Вакцина "ЭпиВакКорона", которой привито уже более 1 миллиона человек, показывает очень высокий профиль защиты. Из тех, кто прошел полный цикл вакцинации из двух доз, заражается COVID-19 чуть более 0,5%, - сообщил сегодня глава ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, выступая на открытии производства вакцины на предприятии "Герофарм" в подмосковном Оболенске.

"В гражданском обороте наша вакцина с октября 2020 года, широко применяется - с апреля, и на сегодняшний день полный цикл вакцинации прошли более миллиона граждан, - сообщил Ринат Максютов. - Мы с уверенностью утверждаем, что вакцина прекрасно показала себя в применении".

ГНЦ "Вектор" постоянно мониторит результаты вакцинации.

"Мы отмечаем лишь слабые побочные эффекты у небольшого числа пациентов - кратковременную болезненность в месте инъекции и повышение температуры до 37,5", - отметил Максютов.

Что касается эпидемиологической защиты - среди привитых, тех, кто прошел полный прививочный цикл, заболевает коронавирусной инфекцией чуть более 0,5%.

"То есть из каждых 200 человек, кто выбрал наш препарат для защиты себя и близких, заражается коронавирусом только 1 человек.

Причем мы говорим именно об индийском штамме "дельта", который более заразен по сравнению с исходным", - подчеркнул Максютов.