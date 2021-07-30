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30.07.2021 21:10
Рубрика: Власть

Почти 150 тысяч москвичей участвовали в тестировании электронного голосования

Текст: Ирина Огилько

Подведены итоги тестирования системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По данным информационного агентства, 146 тыс. 593 бюллетеней выдано, 142 тыс. 907 бюллетеней принято. Явка избирателей составила 3,69%.

Напомним, что открылось тестовое голосование 29 июля в 8:00, а завершилось в 20:00 30 июля. Принять участие мог любой совершеннолетний москвич с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответили на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Причем воспользоваться можно было системой "отложенного голосования" - избиратель мог многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать. Всего принять участие могли порядка 3,9 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru, но для проверки системы достаточно было участия 100 тыс. человек.

Напомним, что систему электронного голосования будут использовать во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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