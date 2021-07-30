Почти 150 тысяч москвичей участвовали в тестировании электронного голосования

Подведены итоги тестирования системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным информационного агентства, 146 тыс. 593 бюллетеней выдано, 142 тыс. 907 бюллетеней принято. Явка избирателей составила 3,69%.

Напомним, что открылось тестовое голосование 29 июля в 8:00, а завершилось в 20:00 30 июля. Принять участие мог любой совершеннолетний москвич с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответили на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Причем воспользоваться можно было системой "отложенного голосования" - избиратель мог многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать. Всего принять участие могли порядка 3,9 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru, но для проверки системы достаточно было участия 100 тыс. человек.

Напомним, что систему электронного голосования будут использовать во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.