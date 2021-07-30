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30.07.2021 04:55
Рубрика: Общество

Аномальная жара на юге Дальнего Востока продержится еще несколько дней

Аномальная жара на юге Дальнего Востока продержится до середины следующей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в Приморье, на Сахалин и юг Хабаровского края с юго-востока поступает субтропическая воздушная масса.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По словам метеоролога, на Сахалине и в Приморье чуть ли не каждый день фиксируются температурные рекорды. В Южно-Сахалинске, например, воздух крайне редко прогревается до отметки +30 градусов и выше, так как город расположен у моря.

"Обычно температуры выше 20-21 градуса не поднимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил Вильфанд.

Тем временем вода в Амурском заливе (рядом с Владивостоком) прогрелась до рекордных 28 градусов. "Впервые за всю историю наблюдений", - констатируют синоптики. В Приморье термометры показывают 30-37 градусов. Климатическая норма превышена на семь градусов.

Виной всему антициклон, зависший над Японским морем. Из-за высокого давления дождей в регионе мало, зато жарко и почти стопроцентная влажность.

В Хабаровске установлен новый температурный рекорд
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