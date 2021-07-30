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30.07.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

Экс вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог

Текст: Дина Непомнящая

Под залог в 1,5 миллиона рублей отпустили из СИЗО бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина, арестованного на два месяца по подозрению в растрате.

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Меру пресечения фигуранту изменил Сахалинский областной суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Напомним, что Федечкина подозревают в хищении средств Издательского дома "Губернские ведомости", который он возглавлял до 2020 года. По версии следствия, мужчина заключил договор с агентством на размещение наружной рекламы по намеренно завышенной цене. Разницу присвоил себе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Справка "РГ"

Дмитрий Федечкин больше 20 лет работал в СМИ, в том числе на руководящих постах, возглавлял управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области. С января 2021 года стал курировать в сахалинском правительстве вопросы информационной политики. В начале июня вице-губернатор написал заявление об увольнении из-за новостей, якобы порочащих его честное имя. Тогда он заявил, что считает себя невиновным.

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