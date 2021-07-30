Замглавы СУ МВД Бурятии арестовали по делу о взятке в 15 миллионов

Задержанного в Иркутске заместителя главы следственного управления МВД по Республике Бурятия арестовали на два месяца. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Кировский районный суд, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Перед этим подозреваемому было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как полагает следствие, 27 июля в одной из иркутских гостиниц правоохранитель получил 15 миллионов рублей от адвоката одного из обвиняемых. За эти деньги он должен был организовать прекращение уголовного преследования гражданина, ставшего фигурантом дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

"Следователи проводят необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в СУ СК.

Между тем служебная проверка идет в управлении МВД по Республике Бурятия. Если вину сотрудника докажут, его уволят из правоохранительных органов.