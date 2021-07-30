Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован

Суд Вахитовского района Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина на два месяца, сообщили в пресс службе МВД по Татарстану.

Мужчина был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере: организация предлагала жителям России вкладывать деньги, которые якобы пойдут на инвестиции в фондовые рынки и криптовалюту. Клиентам обещали доход до 25 процентов в месяц. Однако на самом деле инвестиционная деятельность не осуществлялась.

В декабре прошлого года после проверки прокуратуры РТ было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. А недавно клиенты Finiko начали сообщать, что не могут вывести средства, а их страницы заблокированы.

В результате с заявлениями в МВД обратились более ста пострадавших вкладчиков, при этом ущерб по каждому обращению составляет от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.