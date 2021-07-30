В Северной Осетии спасатель погиб при поисках водителя утонувшего трактора

В Ирафском районе КБР во время операции МЧС России по поиску водителя сорвавшегося в реку экскаватора погиб один из спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, на реке Урух перевернулась надувная лодка и сотрудник отряда 41-летний Александр Разбитнов утонул.

- Вчера в 16.00 при проведении поисковых работ перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. Тут же были организованы поиски пятого, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС региона уточнили, что тело погибшего спасателя было найдено утром 30 июля в 400 метрах от места происшествия. Разбитнова в ведомстве назвали опытным спасателем, надежным товарищем и отзывчивым человеком. За 16 лет службы мужчина принял участие в сотнях спасательных операций.

Как сообщалось ранее, 26 июля во время ремонта дороги между населенными пунктами Асхау и Мацута в Северной Осетии с 40-метрового обрыва упал экскаватор с водителем. Тяжелая техника упала в воду, были организованы поиски 34-летнего рабочего.