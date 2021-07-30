Петербурженка распылила на детей во дворе перцовый баллончик

В Петербурге прокуратура и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах нападения 38-летней женщины на группу школьников: дама распылила в них перцовый баллончик.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, женщина таким необычным образом пыталась вступиться за своего ребенка, которого обидел один из подростков.

По данным городской прокуратуры, инцидент произошел во дворе дома №36/1 по Колпинскому шоссе.

По результатам проверок в ведомствах обещают принять процессуальное решение.

Стоит отметить, что с начала недели это уже второй громкий конфликт на детских площадках Петербурга. Так, несколько дней назад в жилом комплексе "Балтийская жемчужина" женщина выгнала с детской площадки детей-инвалидов и занимавшихся с ними тьюторов.