Новости

Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей 10:42
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для учителей и врачей 10:41
Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении 10:34
Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады 10:34
Российские космонавты откроют переходные люки в модуль "Наука" в пятницу 10:28
В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания 10:25
Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио 10:21
Черногория выдала РФ ректора университета, обвиняемого в крупной растрате 10:17
Наталья Сергунина: Более 26 тысяч раз за полгода столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 10:16
Экс вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог 10:10
Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации 10:07
Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте 10:05
Призер Олимпиады Татьяна Минина: Это был классный бой! 10:03
В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов 09:59
В России могут запретить Samsung Pay 09:56
В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация 09:56
Двое пожарных пострадали при тушении склада в Москве 09:50
В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в метро 09:45
Двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа в Москве 09:24
В Кургане появился первый проекционный пешеходный переход 09:24
В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 09:59
Рубрика: Власть

В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 2 августа возобновляется работа фудкортов в торговых центрах и аттракционов. Но для этого предприятия и сотрудники должны выполнить ряд условий, сообщают в администрации Петербурга.

В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса

В частности, аттракционы смогут работать, если на одного посетителя будет приходиться не менее 12 квадратных метров площади. Для учета посетителей компании должны установить специальные электронные системы. Вся информация должна быть отражена в специальном QR-коде, подтверждающем выполнение предприятием стандартов безопасности. Получить QR-код можно на портале городского центра развития и поддержки предпринимательства.

Жесткие требования предъявляются к сотрудникам. До 2 августа 100 процентов работников парков аттракционов должны быть вакцинированы. Очевидно, что пройти полный курс сотрудники до этого времени не успеют, но городские власти настаивают на том, чтобы был введен хотя бы один компонент вакцины. Второй компонент 100 процентов работников должны получить до 1 сентября. Исключение сделано только для тех, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад.

100-процентная вакцинация работников вводится на фудкортах и фудплейсах, сроки такие же, как и для аттракционов. Здесь также должна появиться система электронной очереди, в Смольном отмечают, что эта система должна при увеличении числа посетителей сверх положенного, блокировать им доступ на фудкорт. Также на фудкортах на одного человека должно отводиться не менее четырех квадратных метров площади.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки

Разрешается работа и островков в торговых центрах, но при условии, что владельцы по периметру островка остановят защитный экран и также добьются 100-процентной вакцинации сотрудников.

Требование об обязательной вакцинации 80 процентов сотрудников вводится для всех предприятий сферы услуг. Для ряда направлений, например, кинотеатров и парикмахерских, оно начинает требовать с 1 октября, в такси или соцобслуживании - с 15 октября.

Все введенные ограничения по массовым мероприятиям продлеваются в Петербурге до 29 августа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому