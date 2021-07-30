В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов

В Петербурге с 2 августа возобновляется работа фудкортов в торговых центрах и аттракционов. Но для этого предприятия и сотрудники должны выполнить ряд условий, сообщают в администрации Петербурга.

В частности, аттракционы смогут работать, если на одного посетителя будет приходиться не менее 12 квадратных метров площади. Для учета посетителей компании должны установить специальные электронные системы. Вся информация должна быть отражена в специальном QR-коде, подтверждающем выполнение предприятием стандартов безопасности. Получить QR-код можно на портале городского центра развития и поддержки предпринимательства.

Жесткие требования предъявляются к сотрудникам. До 2 августа 100 процентов работников парков аттракционов должны быть вакцинированы. Очевидно, что пройти полный курс сотрудники до этого времени не успеют, но городские власти настаивают на том, чтобы был введен хотя бы один компонент вакцины. Второй компонент 100 процентов работников должны получить до 1 сентября. Исключение сделано только для тех, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад.

100-процентная вакцинация работников вводится на фудкортах и фудплейсах, сроки такие же, как и для аттракционов. Здесь также должна появиться система электронной очереди, в Смольном отмечают, что эта система должна при увеличении числа посетителей сверх положенного, блокировать им доступ на фудкорт. Также на фудкортах на одного человека должно отводиться не менее четырех квадратных метров площади.

Разрешается работа и островков в торговых центрах, но при условии, что владельцы по периметру островка остановят защитный экран и также добьются 100-процентной вакцинации сотрудников.

Требование об обязательной вакцинации 80 процентов сотрудников вводится для всех предприятий сферы услуг. Для ряда направлений, например, кинотеатров и парикмахерских, оно начинает требовать с 1 октября, в такси или соцобслуживании - с 15 октября.

Все введенные ограничения по массовым мероприятиям продлеваются в Петербурге до 29 августа.