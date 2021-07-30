Постановление правительства Санкт-Петербурга от 30 июля 2021 года № 549 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 16.08.2021" заменить словами "По 29.08.2021".

1.2. Абзацы первый - третий пункта 2.1.22 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"2.1.22. Деятельность предприятий общественного питания, в том числе предприятий общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения, с 02.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время.

Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется:".

1.3. Пункты 2.1.23, 2.1.24, абзацы третий и шестой пункта 2-37 постановления исключить.

1.4. В пункте 2.1.28 постановления слова "на аттракционы" заменить словами "на расположенные в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) аттракционы".

1.5. Дополнить постановление пунктом 2-5.32 следующего содержания:

"2-5.32. Организовать с 02.08.2021 допуск посетителей на аттракционы, расположенные за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), при условии соблюдения следующих требований:

наличия уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Государственной технической инспекцией Санкт-Петербурга;

соблюдения стандарта безопасной деятельности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в объекте оказания услуг с использованием аттракционов (парке аттракционов) не более 1 человека на 12 кв.м площади указанного объекта;

установки и обеспечения работы электронной системы подсчета посетителей на объекте оказания услуг с использованием аттракционов (парка аттракционов);

с 02.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина);

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.09.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев".

1.6. В абзаце четвертом пункта 2-37 постановления слово "иными" исключить.

1.7. Абзац пятый пункта 2-37 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"обеспечения с 02.08.2021 работы объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала, при условии соблюдения следующих требований:

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

установки защитного экрана по периметру объекта розничной торговли;

с 02.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.09.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;".

1.8. В пунктах 2-42, 2-43, абзацах первом, втором и пятом пункта 2-50 и пунктах 3.3 - 3.5 постановления слова "по 16.08.2021" заменить словами "по 29.08.2021".

1.9. Дополнить постановление пунктами 2-53 - 2-56 следующего содержания:

"2-53. С 02.08.2021 деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания, допускается при условии соблюдения следующих требований:

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

обеспечения наличия раздельных входа и выхода для посетителей;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в объекте оказания услуг не более 1 человека на 4 кв.м;

установки и обеспечения работы электронной системы подсчета посетителей на объекте оказания услуг с блокированием доступа при превышении лимита посетителей;

обеспечения термометрии посетителей с использованием бесконтактных термометров и недопущения прохождения на объект оказания услуг лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, а также использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц;

с 02.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.09.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

2-54. Организациям (индивидуальным предпринимателям) с 01.10.2021 осуществлять деятельность плавательных бассейнов и фитнес-центров, деятельность по публичной демонстрации фильмов, оказывать услуги общественного питания, услуги по доставке продуктов питания, услуги парикмахерских и салонов красоты, банные услуги при условии наличия у не менее 80 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины.

2-55. Организациям (индивидуальным предпринимателям) с 15.10.2021 осуществлять оказание туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, деятельность по осуществлению розничной торговли, деятельность по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования, легковым такси, а также деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания при условии наличия у не менее 80 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

2-56. Организациям (индивидуальным предпринимателям), являющимся собственниками и иными законными владельцами объектов, предоставляемых организациям (индивидуальным предпринимателям) для осуществления деятельности (оказания услуг), указанной (указанных) в пунктах 2-53 - 2-55 постановления, обеспечить соблюдение ими требований, предусмотренных в пунктах 2-53 - 2-55 постановления".

1.10. В пункте 5 постановления слова "новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция)" заменить словами "коронавирусной инфекции".

1.11. Дополнить постановление пунктами 18-28 - 18-31 следующего содержания:

"18-28. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга до 01.10.2021 обеспечить наличие у не менее 80 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

18-29. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за выполнение пункта 18-28 постановления.

18-30. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 30.07.2021 по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу утвердить примерные формы стандартов безопасной деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в торговых центрах (торговых комплексах) и торгово-развлекательных центрах (торгово-развлекательных комплексах), а также в сфере общественного питания.

18-31. Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга до 30.07.2021 по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу утвердить примерную форму стандарта безопасной деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в сфере оказания развлекательных услуг на аттракционах, расположенных за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них)".

1.12. В пункте 20 постановления слова "на вице-губернатора Санкт-Петербурга -руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И." заменить словами "на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 - 1.4, 1.6 и 1.7, вступающих в силу с 02.08.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







