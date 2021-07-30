В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для учителей и врачей

В Петербурге вводится обязательное требование о вакцинации для ряда сфер. Так, с 1 октября 80 процентов сотрудников кинотеатров, парикмахерских, фитнес-клубов, салонов красоты, ресторанов, служб доставки продуктов должны иметь сертификаты о полной вакцинации или перенесенном заболевании, сообщают в Смольном.

Также с 1 октября документы о вакцинации или перенесенном заболевании должны иметь 80 процентов городских чиновников и сотрудников ГУПов.

С 15 октября такие же документы должны быть у 80 процентов работников образования, здравоохранения, торговли, общественного транспорта, в том числе такси, соцзащиты и социального обслуживания, предприятий бытовых услуг, турфирм, экскурсионных бюро.

В самых рискованных сферах, которые чаще всего подпадают под коронавирусные ограничения, требования еще жестче. Так, уже с 2 августа требование о 100-процентной вакцинации вводится для работников фудкортов, фудплейсов, аттракционов, островков в ТЦ. Пока им достаточно предъявить данные о введении первого компонента вакцины, но с 1 сентября они должны быть вакцинированы полностью.

Требование о вакцинации распространяется на предприятия с любой формой деятельности, как на юрлиц, так и на самозанятых или ИП.