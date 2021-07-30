Хуснуллин поручил сдать трассу "Таврида" раньше срока

Строительство трассы "Таврида" идет с опережением графика. Вице-премьер Марат Хуснулин поставил задачу полностью закончить проект к 2023 году, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Это очень амибициозные сроки, с учетом того, что это самый сложный этап: нужно возвести два мостовых перехода и двухуровневую развязку на ялтинском кольце, сообщил Развожаев.

Подрядчик, который строит трассу, имеет возможность, опыт и знания, чтобы закончить трассу досрочно, подчеркнул Хуснуллин. Вопрос дополнительного финансирования при ускоренном строительстве дороги будет решен.