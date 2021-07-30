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30.07.2021 19:13
Рубрика: Авто

Хуснуллин поручил сдать трассу "Таврида" раньше срока

Текст: Марина Трубилина
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Строительство трассы "Таврида" идет с опережением графика. Вице-премьер Марат Хуснулин поставил задачу полностью закончить проект к 2023 году, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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Это очень амибициозные сроки, с учетом того, что это самый сложный этап: нужно возвести два мостовых перехода и двухуровневую развязку на ялтинском кольце, сообщил Развожаев.

Подрядчик, который строит трассу, имеет возможность, опыт и знания, чтобы закончить трассу досрочно, подчеркнул Хуснуллин. Вопрос дополнительного финансирования при ускоренном строительстве дороги будет решен.

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