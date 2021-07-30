Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды, сейчас специалисты проверяют ее качество. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы нашли воду на глубине ста метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая", - отметил Хуснуллин.

По его словам, данные о качестве воды будут известны к концу сентября.

Использование пресной воды из-под Азовского моря - один из вариантов решения проблемы водоснабжения Крыма. Ранее Хуснуллин заявил, что Россия решит этот вопрос без участия Украины.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.