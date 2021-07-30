На Кубани проконтролируют соблюдение антиковидных мер на курортах

На курортах Кубани начнут работу мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением новых правил заселения в отели, санатории, пансионаты и другие средства размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Они будут сформированы из сотрудников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципального образования и правоохранительных органов.

- Для нас важно сохранить здоровье не только наших жителей, но и всех туристов, которые приезжают на отдых на наши курорты, - отметила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. - Во много продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих.

Напомним, что с 1 августа при заселении туристы обязаны предоставить медицинский документ о перенесенном коронавирусе. Документ имеет силу, если со дня выздоровления прошло не более полугода. Кроме того, для заселения можно предоставить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Также можно предоставить справку о медотводе в случае противопоказаний к вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. В этом случае необходимо дать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней. Иначе отдыхающим грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Кстати, детям до 14 лет включительно медицинские документы для заселения не требуются, а с 15 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Кстати

Сейчас на Кубани работают 332 пункта вакцинации, из которых 99 - выездные. К жителям отдаленных территорий приезжают 24 передвижных ФАПа. Большая часть выездных пунктов вакцинации находится в курортных городах - в Сочи, Анапе, Новороссийске и Геленджике.