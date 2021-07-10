Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов

Власти Краснодарского края по-прежнему настаивают на вакцинации от коронавируса всех непривитых туристов, прибывающих в регион на отдых. Тех же, кто до поездки на юг не успеет сделать защищающий от COVID-19 укол, ждут в медучреждениях Кубани. Туристы должны сами обратиться к врачам в течение трех дней с момента заселения. В противном случае им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Информация о наказании размещена на сайте администрации Краснодарского края.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что на черноморских курортах открыты 74 пункта вакцинации. "Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться, откроем дополнительные пункты в отелях и санаториях", - добавил он.

Тем временем россияне активно отменяют забронированные на август туры в Краснодарский край. Серьезные убытки несет бизнес, заявили в Ростуризме.

Необходимо дать людям возможность приезжать на отдых с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - заявила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.