Правительство выделит свыше 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму

Правительство направит свыше двух миллиардов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов в Крыму, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым", - сказал он на заседании кабмина.

Около двух миллиардов рублей получит Севастополь на обеспечение сбалансированности бюджета. "Средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов", - отметил Мишустин.