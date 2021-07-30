Участники драки в центре Симферополя отказались от взаимных претензий, но один из правонарушителей привлечен к административной ответственности за нанесение травм своему оппоненту. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в центре столицы Крыма произошла ссора между двумя компаниями, переросшая в потасовку.

- Конфликтная ситуация имела место на одной из центральных улиц Симферополя, где обычно вечером молодежь проводит свой досуг, - пояснили силовики. - Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, и один из них ударил своего оппонента.

Конфликт, по версии, правоохранителей, мог перерасти в драку, но развитие конфликта вовремя пресекли сотрудники патрульно-постовой службы МВД, патрулировавшие центр города. Прибывшие на место медики диагностировали у потерпевшего незначительные травмы. Но никто из участников конфликта в больницы не обращался. Не получали никаких травм и полицейские.

- Сотрудники ППСП установили личность мужчин, которые при выяснения обстоятельств признали, что проявили излишнюю эмоциональность и подтвердили, что взаимных претензий друг к другу не имеют, - объяснил источник. - По факту инцидента правонарушитель привлечен к административной ответственности и понесет наказание в соответствии с законодательством.

В то же время заявления некоторых пользователей соцсетей об использовании оружия участниками конфликта силовики назвали беспочвенными. Также в полиции опровергли информацию о межнациональной природе этого столкновения.