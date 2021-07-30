В Ростове открытие моста на Малиновского привело к транспортному коллапсу

В Ростове-на-Дону возобновление движения легковых автомобилей на мосту по улице Малиновского привело к образованию затора. По данным сервиса Яндекс.Карты пробка, длинной более 12 километров, имеет максимальное значение в 10 баллов.

Как сообщает Минтранспорта региона, движение по путепроводу, закрытому на ремонт 4 января, возобновилось в 06:30. Проезд по мосту разрешен для любых видов транспорта за исключением большегрузных автомобилей.

"Оставшиеся работы предстоит завершить и полностью открыть новый мост с развязками и подъездами до конца года. Вопрос остается на моем личном контроле", - написал в Instagram глава региона Василий Голубев.

После окончания работ мост на Малиновского станет шире в два раза - по три полосы движения в каждую сторону. Пропускная способность "бутылочного горлышка" улицы Малиновского должна увеличиться с 22,4 тысячи автомобилей в сутки до 39,3 тысячи. Общая стоимость работ 2,7 миллиарда рублей.