В Ростове открыто движение по мосту на улице Малиновского

30 июля возобновлено движение автомобильного транспорта по путепроводу через железнодорожные пути по улице Малиновского. Об этом сообщило министерство транспорта Ростовской области.

Первый легковой автомобиль проехал по новому мосту ровно в 6.30 утра. Его открыли даже чуть раньше заявленного срока.

Транспортные средства могут двигаться одновременно в обе стороны, вопреки опасениям, что сначала будет организовано реверсивное движение.

Тем самым закончились многомесячные мучения автомобилистов. Напомним, движение по мосту на улице Малиновского было закрыто 4 января этого года, и весь транспорт вынужден был направляться в объезд, через центр города, что привело к часовым пробкам.

Общественный транспорт удалось пустить по мосту несколько раньше - с 30 апреля. А теперь он открыт и для самого массового вида транспорта - легковых автомобилей. Что же касается большегрузов, то для них движение будет открыто только к концу 2021 года.

Работы на путепроводе продолжаются, и к вводу готовится второй пролет моста. Мостостроительная техника может занимать одну из полос движения, так что первое время на подъездах к путепроводу могут образовываться пробки.

После полного окончания работ мост станет шире в два раза - по три полосы движения в каждую сторону, в каждую сторону будут построены разворотные съезды. Пропускная способность бывшего "узкого горлышка" улицы Малиновского в итоге должна увеличиться почти вдвое: с 22,4 тысячи автомобилей в сутки до 39,3 тысячи.

Реконструкция путепровода на улице Малиновского проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей.