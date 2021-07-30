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30.07.2021 09:31
Рубрика: Экономика

В Ростове открыто движение по мосту на улице Малиновского

Текст: Лариса Ионова
Фото: минтранс Ростовской области Фото: минтранс Ростовской области
Фото: минтранс Ростовской области

30 июля возобновлено движение автомобильного транспорта по путепроводу через железнодорожные пути по улице Малиновского. Об этом сообщило министерство транспорта Ростовской области.

Фото: instagram.com/evgenykuyvashev
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Первый легковой автомобиль проехал по новому мосту ровно в 6.30 утра. Его открыли даже чуть раньше заявленного срока.

Транспортные средства могут двигаться одновременно в обе стороны, вопреки опасениям, что сначала будет организовано реверсивное движение.

Тем самым закончились многомесячные мучения автомобилистов. Напомним, движение по мосту на улице Малиновского было закрыто 4 января этого года, и весь транспорт вынужден был направляться в объезд, через центр города, что привело к часовым пробкам.

Общественный транспорт удалось пустить по мосту несколько раньше - с 30 апреля. А теперь он открыт и для самого массового вида транспорта - легковых автомобилей. Что же касается большегрузов, то для них движение будет открыто только к концу 2021 года.

Работы на путепроводе продолжаются, и к вводу готовится второй пролет моста. Мостостроительная техника может занимать одну из полос движения, так что первое время на подъездах к путепроводу могут образовываться пробки.

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После полного окончания работ мост станет шире в два раза - по три полосы движения в каждую сторону, в каждую сторону будут построены разворотные съезды. Пропускная способность бывшего "узкого горлышка" улицы Малиновского в итоге должна увеличиться почти вдвое: с 22,4 тысячи автомобилей в сутки до 39,3 тысячи.

Реконструкция путепровода на улице Малиновского проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей.

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