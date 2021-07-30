На Южном Урале нашли школьниц, устроивших барбекю у Вечного огня

В Челябинской области установлены личности школьниц, пожаривших сосиски у Вечного огня. Ими оказались ученицы седьмого и восьмого класса школ города Сатки, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Девочки поставлены на профилактический учет, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Их родители привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Им будет назначен штраф.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел на мемориале памяти погибшим в Великой Отечественной войне в сквере Славы города Сатки. Три школьницы на глазах прохожих жарили сосиски у Вечного огня, не реагируя на замечания. По отзывам очевидцев, вели себя агрессивно и вызывающе.

В полиции девочки не смогли пояснить мотивы своего поступка. Сообщили только, что на улице было холодно, и они проголодались. Теперь за барбекю на мемориале родителям каждой участницы "пикника" придется заплатить по 500 рублей.

Интересно, что несовершеннолетние нарушительницы из вполне благополучных семей, ранее в поле зрения полиции не попадали.