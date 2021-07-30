Жительница Нефтеюганска призналась в поджоге дома с людьми

В Нефтеюганске, где на этой неделе сгорел жилой деревянный дом на 24 квартиры, задержали женщину, которая может быть причастна к происшествию: как выяснилось, это был поджог.

Напомним, сообщение о пожаре в 7 микрорайоне поступило в экстренные службы 27 июля в час ночи: горели два подъезда и кровля. Спасатели и полицейские благополучно вывели жильцов из горящего здания, помогли спасти домашних животных и личные вещи - никто не пострадал. Официально в доме зарегистрировано 55 человек.

Возгорание удалось локализовать на площади 720 квадратных метров.

"По подозрению в совершении поджога задержана 43-летняя жительница города, которая совершила его из хулиганских побуждений, - передает пресс-служба МВД Югры. - Она, помимо этого, покушалась на поджог еще одного жилого дома, но не довела свой умысел до конца".

В отношении югорчанки завели два уголовных дела по статье 67 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет. Женщина задержана и уже во всем созналась.