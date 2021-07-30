Рогозин: На МКС все в порядке

На Международной космической станции после пристыковки к ней модуля "Наука" все в порядке, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Экипаж МКС, по его словам, отдыхает.

"На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к станции после 8 суток полета. После этого произошло внеплановое включение двигвтелей модуля. Для стабилизации МКС было решено запустить двигатели российского корабля "Прогресс". Отмечается, что угрозы экипажу не было.