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30.07.2021 17:36
Рубрика: В мире

Россияне в Турции: Мы не знаем, оставаться в отеле или ждать эвакуации

Текст: Иван Петров
Отдыхающие из России в отелях турецкого Мармариса по-разному отнеслись к полыхающим в настоящее время в регионе лесным пожарам. Одни поменяли билеты и вылетели первым рейсом на родину, вторые сидят "на чемоданах" в лобби своих отелей в готовности в любой момент их покинуть, третьи продолжают отдыхать как будто ничего не происходит.

"Нас разбудили сегодня в 6 утра. Мы все вышли из номеров. Взяли с собой чуть-чуть вещей. Я запаниковала очень сильно. Потом разрешили вернуться в номера. Мои чувства, что утром пожар был меньше, а сейчас больше", - рассказала корреспонденту "РГ" 10-летняя постоялица отеля Grand Cettia Полина Кораблева (житель Санкт-Петербурга).

Фото: Fatih Hepokur/Anadolu Agency via Getty Images
В турецком Мармарисе началась эвакуация туристов из отелей

"Огонь вроде начинает затухать, но потом опять разгорается, - сообщила приезжая из Москвы 29-летняя Екатерина Петрова. - Самолеты летают, мы не знаем, как нам быть. Оставаться в отеле или нас эвакуируют?".

В данный момент огонь с гор спустился прямо к черте города - до отелей и жилых домов остается буквально метров 70-100. Но местные спасатели и специалисты авиалесоохраны пока эффективно борются с огнем. Как только очаг вспыхивает в непосредственной близости к городской черте, к месту возгорания направляются около десятка вертолетов и самолетов. Они забирают воду в море и сбрасывают ее на участки возгорания.

Чтобы не мешать авиации набирать воду, отменены все экскурсионные морские поездки. Также не работают пляжные развлечения - парашюты, скутеры, вейк-борды и другие. Но купаться в море никому не запрещают. То же самое пока касается и бассейнов. При этом представители отелей просят всех быть готовыми эвакуироваться в течение десяти минут. С собой попросили взять только самое необходимое. Правда, многие туристы собрали все свои вещи и сидят возле ресепшн.

В мире Ближний Восток Турция РГ-Видео

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