Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Российские дилеры спрогнозировали очередной рост цен на автомобили

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В третьем квартале 2021 года цены на легковые автомобили вырастут в среднем на один-пять процентов. Об этом РИА Новости со ссылкой на опрошенных дилеров.

Фото: Istock
Эксперты назвали моторы, склонные к "масложору"

Эксперты отмечают, что причина этого - инфляция, колебания курса валют и смена модельного года в зависимости от марки. К тому же сказалась нехватка полупроводниковых чипов: чем их больше в машине, тем она технологичнее. На изготовление одного требуется до шести месяцев.

При этом с учетом дефицита на рынке новых автомобилей спрос на машины с пробегом растет быстрее.

Один из дилеров утверждает, что автомобили с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных машин, то по ним цена не изменится.

Ранее эксперты "Автостата" отмечали, что стоимость новых автомобилей за первое полугодие 2021 года в России увеличилась в среднем на 12,5%. Сильнее всех из первой десятки по продажам прибавил в цене универсал Lada Largus.

Всего с начала нынешнего года в нашей стране реализовано 870,7 тыс. новых машин - на 37% и 5% больше, чем в первой половине 2020-го и 2019 года соответственно.

На этом фоне АЕБ улучшила свой прогноз на 2021 год с 2,1% до 9,8% роста, что означает продажу 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.