Российские дилеры спрогнозировали очередной рост цен на автомобили

В третьем квартале 2021 года цены на легковые автомобили вырастут в среднем на один-пять процентов. Об этом РИА Новости со ссылкой на опрошенных дилеров.

Эксперты отмечают, что причина этого - инфляция, колебания курса валют и смена модельного года в зависимости от марки. К тому же сказалась нехватка полупроводниковых чипов: чем их больше в машине, тем она технологичнее. На изготовление одного требуется до шести месяцев.

При этом с учетом дефицита на рынке новых автомобилей спрос на машины с пробегом растет быстрее.

Один из дилеров утверждает, что автомобили с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных машин, то по ним цена не изменится.

Ранее эксперты "Автостата" отмечали, что стоимость новых автомобилей за первое полугодие 2021 года в России увеличилась в среднем на 12,5%. Сильнее всех из первой десятки по продажам прибавил в цене универсал Lada Largus.

Всего с начала нынешнего года в нашей стране реализовано 870,7 тыс. новых машин - на 37% и 5% больше, чем в первой половине 2020-го и 2019 года соответственно.

На этом фоне АЕБ улучшила свой прогноз на 2021 год с 2,1% до 9,8% роста, что означает продажу 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.