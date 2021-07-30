Постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 30 июля 2021 года № 257 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 "О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области"

Я, исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по Сахалинской области, Чаленко Ирина Витальевна, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.99г № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановляю:
1. Пункт 5.4 считать пунктом 5.5.
2. Внести дополнение в пункт 5:
"5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией"
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В.Чаленко
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией