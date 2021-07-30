Постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 30 июля 2021 года № 257 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 "О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области"