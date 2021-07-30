Постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 30 июля 2021 года № 257 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 "О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области"

Новости

В день открытия ВДНХ въехать на территорию можно за 30 советских копеек 12:28
Оперштаб: В Москве выявлен 3481 новый случай COVID-19 12:24
Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не показала побочных эффектов 12:19
В Москве найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина 12:19
VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса 12:16
В Брянской области изъяли почти 70 кг наркотиков на 17 миллионов рублей 12:10
Москвичи смогут выбрать имя для спасенной белой медведицы 12:08
В Минпромторге заявили об увеличении объемов производства "ЭпиВакКороны" 12:05
Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр 12:03
На пляже в Светлогорске появилась зона для не умеющих плавать 11:55
Россиян предупредили о подводных камнях кредитов и кредитных карт 11:40
На севере Москвы в аварии с автобусом пострадали два человека 11:32
Болельщики из Перми записали клип в поддержку наших олимпийцев 11:31
Умерла актриса Роза Исмаилова 11:28
Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте 11:27
Российские ватерполистки разгромно проиграли команде США на Олимпиаде в Токио 11:23
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля 11:18
Работавших с модулем "Наука" специалистов наградят 11:15
В Москве с 30 по 31 июля пройдет рейд "Нетрезвый водитель" 11:06
Видео: Чемпиона Максима Храмцова встретили в аэропорту Нижневартовска 11:01
Samsung ответил на сообщения о возможном запрете Samsung Pay в России 10:59
Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 30 июля 2021 года № 257 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 "О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области"

Я, исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по Сахалинской области, Чаленко Ирина Витальевна, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.99г № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановляю:

1. Пункт 5.4 считать пунктом 5.5.

2. Внести дополнение в пункт 5:

"5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией"

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.В.Чаленко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией